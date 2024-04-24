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17:55, 24 апреля 2024 года Орловские футболистки отправились за чемпионским титулом в Липецк В эти дни там проходит всероссийский финал первенства Первой лиги.







Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" завершают сезон на позитивной ноте. В 2024-м году они вновь лучшая студенческая команда страны. Титул орловчанки не отдают уже три года подряд.



В этом году финал был вновь со столичным "Мосполитехом". Орловская команда победила со счетом 4:3.



Сейчас девушки находятся в Липецке на всероссийском финале первенства Первой лиги по мини-футболу. Позади первый матч группового этапа. Орловчанки сыграли вничью с командой "Бутса" — 2:2.





Анастасия Дорохова



