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18:30, 24 апреля 2024 года

Орловцев приглашают присоединиться к спецназу "Ахмат"

Набор в подразделение продолжается.


Продолжается активный набор добровольцев в спецназ "Ахмат" для участия в СВО. Всем им предоставляется лучшая и современная экипировка, приобретенная за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Бойцы проживают в комфортабельных палатках с отоплением и кондиционерами. Организовано полноценное трехразовое питание и время для досуга.

Во время прохождения подготовки с бойцами будут работать самые лучшие инструкторы Российского университета спецназа. Добровольцы пройдут обучение по направлениям тактической и огневой подготовки, медицине, топографии и ориентировании на местности, снайпинга, стрельбы из гранатомета и многим другим.

С добровольцами заключается официальный контракт с Министерством обороны РФ сроком на четыре месяца. Денежное довольствие составит от 200 тысяч рублей ежемесячно без учета премий. Также предусмотрены подъемные в 100 тысяч рублей от РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Для записи в добровольцы необходимо позвонить по любому из трех номеров или просто приехать в мэрию города Грозного, где бойца встретят и доставят на главную российскую площадку по подготовке добровольческих сил. Сумма, затраченная на дорогу до Грозного, возмещается на месте.

Для отклика можно позвонить или написать во всех известных мессенджерах по номерам: +79256617777, +79253197777, +79253287777.
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