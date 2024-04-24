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18:30, 24 апреля 2024 года Орловцев приглашают присоединиться к спецназу "Ахмат" Набор в подразделение продолжается.





Продолжается активный набор добровольцев в спецназ "Ахмат" для участия в СВО. Всем им предоставляется лучшая и современная экипировка, приобретенная за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.



Бойцы проживают в комфортабельных палатках с отоплением и кондиционерами. Организовано полноценное трехразовое питание и время для досуга.



Во время прохождения подготовки с бойцами будут работать самые лучшие инструкторы Российского университета спецназа. Добровольцы пройдут обучение по направлениям тактической и огневой подготовки, медицине, топографии и ориентировании на местности, снайпинга, стрельбы из гранатомета и многим другим.



С добровольцами заключается официальный контракт с Министерством обороны РФ сроком на четыре месяца. Денежное довольствие составит от 200 тысяч рублей ежемесячно без учета премий. Также предусмотрены подъемные в 100 тысяч рублей от РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.



Для записи в добровольцы необходимо позвонить по любому из трех номеров или просто приехать в мэрию города Грозного, где бойца встретят и доставят на главную российскую площадку по подготовке добровольческих сил. Сумма, затраченная на дорогу до Грозного, возмещается на месте.



Для отклика можно позвонить или написать во всех известных мессенджерах по номерам: +79256617777, +79253197777, +79253287777.





