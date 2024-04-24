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17:30, 24 апреля 2024 года В Орловской области "Диктант Победы" напишут на 73 площадках 25 из них будут работать в Орле.



Фото: архив

26 апреля орловцев приглашают написать "Диктант Победы". Всего в регионе будут работать 73 площадки. Из них 25 - в Орле, 6 - во Мценске и Ливнах, 38 - в районах области.



О подготовке к акции рассказала один из организаторов тестирования, депутат областного Совета Лариса Удалова. По ее словам, проверить свои знания о Великой Отечественной войне в Орловской области смогут более трех тысяч человек.



- Готовятся уникальные площадки, например, "Диктант Победы" напишут поисковики во время "Вахты Памяти", - подчеркнула Удалова.



Всех желающих приглашают принять участие в масштабной акции. Начало тестов - в 11:00. Адреса площадок и информацию о предварительной регистрации можно найти на официальном сайте "Диктанта Победы".





Сергей Мерцалов



