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17:00, 24 апреля 2024 года "Вахта Памяти" в Орловской области объединила тысячу поисковиков Региональный этап акции продолжается.







На территории мемориала "Братское кладбище жертв фашизма" открыли региональный этап акции "Вахта Памяти". В ней поучаствуют порядка тысячи волонтеров. Есть среди них и те, кто присоединился к добровольцам впервые.



В Орловской области сегодня действуют 12 официально зарегистрированных поисковых организаций. За 30 лет удалось найти останки свыше 14,5 тысячи бойцов Красной армии. По предварительным подсчетам, порядка 450 тысяч солдат и офицеров Красной армии, погибших и пропавших без вести на территории современной Орловской области, еще не увековечены.



В 2024-м году поиски пройдут на территориях Орловского муниципального округа, Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского районов.





Антон Сорокин



