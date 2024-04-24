среда 24.04.2024 19:37:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:00, 24 апреля 2024 года

"Вахта Памяти" в Орловской области объединила тысячу поисковиков

Региональный этап акции продолжается.



На территории мемориала "Братское кладбище жертв фашизма" открыли региональный этап акции "Вахта Памяти". В ней поучаствуют порядка тысячи волонтеров. Есть среди них и те, кто присоединился к добровольцам впервые.

В Орловской области сегодня действуют 12 официально зарегистрированных поисковых организаций. За 30 лет удалось найти останки свыше 14,5 тысячи бойцов Красной армии. По предварительным подсчетам, порядка 450 тысяч солдат и офицеров Красной армии, погибших и пропавших без вести на территории современной Орловской области, еще не увековечены.

В 2024-м году поиски пройдут на территориях Орловского муниципального округа, Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского районов.


Антон Сорокин
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.