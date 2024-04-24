"Вахта Памяти" в Орловской области объединила тысячу поисковиков
Региональный этап акции продолжается.
На территории мемориала "Братское кладбище жертв фашизма" открыли региональный этап акции "Вахта Памяти". В ней поучаствуют порядка тысячи волонтеров. Есть среди них и те, кто присоединился к добровольцам впервые.
В Орловской области сегодня действуют 12 официально зарегистрированных поисковых организаций. За 30 лет удалось найти останки свыше 14,5 тысячи бойцов Красной армии. По предварительным подсчетам, порядка 450 тысяч солдат и офицеров Красной армии, погибших и пропавших без вести на территории современной Орловской области, еще не увековечены.
В 2024-м году поиски пройдут на территориях Орловского муниципального округа, Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского районов.