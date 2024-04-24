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19:00, 24 апреля 2024 года В Орле впервые прошел женский профсоюзный форум Он называется "Женщины Орловщины за будущее России".







На мероприятии собрались представители власти, некоммерческих организаций, Торгово-промышленной палаты и Союза женщин России – всего порядка 70 человек. Участницы делились успехами, обсуждали роль женщин в развитии общества и защите трудового права.



– На кого направлена деятельность этих некоммерческих организаций, чаще всего руководители НКО – вышли из собственной истории, где женщина либо мама и воспитывает ребенка-инвалида, либо женщина, которая перенесла онкологию и теперь помогает другим, - отметила попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.



На форуме подписали соглашение о сотрудничестве между областной Федерацией профсоюзов и реготделением "Союза женщин России". По итогам встречи приняли резолюцию, один из пунктов которой – создание Женсовета Федерации профсоюзов Орловской области.





Татьяна Тимохина



