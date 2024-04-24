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19:18, 24 апреля 2024 года На Орловщине выросла заболеваемость ОРВИ Больше половины пациентов составляют дети в возрасте до 14 лет.





С 15 по 21 апреля в Орловской области с симптомами ОРВИ в больницы обратились 3660 человек. 56,7% от этого числа составляют дети в возрасте до 14 лет. Заболеваемость выросла на 6,2% по сравнению с позапрошлой семидневкой.



Заболеваемость ковидом продолжает снижаться. За отчетный период зарегистрировано 89 случаев. Снижение составило 28,2%.



В регионе активно циркулируют сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, SARS-CoV-2. Находки вирусов гриппа единичные, сообщили в Роспотребнадзоре.





Артем Ежаков



