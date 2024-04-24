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13:58, 24 апреля 2024 года Орловцам пообещали потепление до 25 градусов Это случится уже в ближайшие дни.





Орловский гидрометцентр сообщает, что в ближайшие дни воздух в регионе прогреется до 25 градусов. Это случится на фоне повышающегося атмосферного давления.



Ночью 25 апреля на Орловщине ждут кратковременный дождь, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 6 – 11 градусов тепла, днем от 20 до 25 градусов.



26 апреля днем пройдет кратковременный дождь. Ночью уже будет теплее, чем в предыдущую – от 10 до 15 градусов, днем от 20 – 25 градусов.



27 апреля существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов, днем от 15 до 20 градусов.





Артем Ежаков



