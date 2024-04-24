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15:00, 24 апреля 2024 года

В Орле обсудили обеспечение безопасности на майских праздниках

Губернатор Андрей Клычков провел очередное заседание оперативного штаба.


24 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередное заседание оперативного штаба. Участие приняли представители власти, правоохранительного блока и оперативных структур.

Центральной темой стало обеспечение безопасности на майских праздниках. Глава региона подчеркнул, что "Бессмертный полк" в 2024-м году пройдет в онлайн-формате. Традиционного шествия не будет. Памятные мероприятия в честь Дня Победы начнутся уже с первого мая.

Напомним, что в рамках празднования Дня Победы в парках областной столицы организуют массовые народные гуляния, детские игровые программы, концертные выступления, выставки, мастер-классы, спортивные состязания. Всего запланировано порядка 150 праздничных мероприятий, включая праздничный салют.


Артем Ежаков
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