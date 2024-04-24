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15:30, 24 апреля 2024 года

Орловец потерял два миллиона рублей после общения с интернет-мошенницей

Злоумышленница уговорила амчанина начать "зарабатывать" на инвестировании.


39-летний житель Мценска стал жертвой мошенников. Как рассказали в управлении МВД России по региону, мужчина познакомился с девушкой на одном из сайтов.

После долгого общения и предложения встретиться собеседница рассказала, что находится за границей, предложив амчанину заработать на инвестировании в трейдинговой компании, сотрудницей которой она якобы являлась. После этого с мужчиной связались "коллеги" девушки, объяснили ему схему и мужчина начал "инвестировать". В итоге он отдал порядка двух миллионов рублей, включая кредитные деньги.

Также жертвами мошенников стали и другие жители региона. Пенсионерки из Мценска и Нарышкино поверили, что их родственницы инициировали серьезные ДТП. Для освобождения их от мнимой ответственности женщины перевели в общей сложности 900 тысяч рублей, 800 тысяч из которых отдала жительница Нарышкино.


Артем Ежаков
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