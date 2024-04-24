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12:28, 24 апреля 2024 года Более 300 детей из ЛНР отдохнут на Орловщине Между подшефным районом и регионом заключено соглашение.



Фото: скриншот эфира центра управления регионом

В 2024 году 310 ребят из Троицкого района Луганской Народной Республики приедут в лагеря Орловской области. Заключено соглашение. Об этом заявила глава департамента образования Ирина Патронова 24 апреля во время эфира в студии ЦУР.



– Это наша подшефная территория в основном, но может оказаться так, что могут быть и другие ребята, - уточнила Ирина Патронова.



По Белгороду пока заявок нет.



– Мы будем стараться не в ущерб запланированного отдыха, в том числе, организовать отдых для ребят из ЛНР, - подытожила глава департамента.





Сергей Силаев



