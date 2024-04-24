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10:05, 24 апреля 2024 года Под Орлом вновь горела сухая трава Термическую точку обнаружили в Верховском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области вновь зафиксировали горение сухой травы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, 23 апреля на территории региона была обнаружена одна термическая точка. Горение сухой травы произошло в Верховском районе. Площадь пожара составила один гектар.



Сотрудники 16-й пожарной части Верховского района оперативно ликвидировали возгорание. Инспекторы ГПН проводят административное расследование.



Всего с начала 2024 года на территории Орловской области зарегистрировали 90 случаев горения сухой травы и мусора.





Вести-Орёл



