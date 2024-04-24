Под Орлом вновь горела сухая трава

В Орловской области вновь зафиксировали горение сухой травы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, 23 апреля на территории региона была обнаружена одна термическая точка. Горение сухой травы произошло в Верховском районе. Площадь пожара составила один гектар.
Сотрудники 16-й пожарной части Верховского района оперативно ликвидировали возгорание. Инспекторы ГПН проводят административное расследование.
Всего с начала 2024 года на территории Орловской области зарегистрировали 90 случаев горения сухой травы и мусора.