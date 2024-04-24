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9:45, 24 апреля 2024 года "Прел" стал "Орлом" Буква "О" обрела нижнюю перекладину.



Фото: Сергей Силаев

В областном центре рядом с литературным музеем инсталляция "Я люблю Орел" обрела конечный вид. Она появилась в Орле в сентябре 2023 года и вызвала вопросы у местных жителей. Многие читали слово "Орел" как "Прел" из-за отсутствия нижней перекладины у первой буквы города.





Фото: сентябрь 2023, архив "Вести-Орел"



Тогда в мэрии Орла заявляли, что объект не доделан и "Прел" превратится в "Орел". Теперь недочет устранили.







Сергей Силаев



