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9:30, 24 апреля 2024 года Военные медики поблагодарили храмы Орла за помощь Прихожане отправляют на фронт медикаменты, продукты, транспорт и другое оборудование.



Фото: Орловская митрополия

Орловские храмы получили благодарственные письма от военных медиков. Прихожан благодарят за оказанную гуманитарную помощь для раненых бойцов СВО.



Как отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, Свято-Троицкий храм Орла помогает бойцам и медицинскому персоналу на передовой с первых дней спецоперации. Верующие передают технику, автомобили, продукты питания, медикаменты, стерильные материалы, необходимые военным для выздоровления.



Также нашим ребятам, проходящим лечение в прифронтовых госпиталях, регулярно помогает приход Иоанно-Крестительского храма города Орла. Совместно с волонтерами регионального Центра гигиены и эпидемиологии прихожане отправляют военным одежду, средства гигиены, медикаменты и многое другое.





Вести-Орёл



