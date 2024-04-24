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9:00, 24 апреля 2024 года Орловцы поучаствуют в акции "Бессмертный полк" онлайн Это связано с наличием угроз общественной безопасности.



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В 2024 году акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн. Такое решение принял штаб движения из-за соображений безопасности.



- В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 году в очном формате, - сообщила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.



При этом полностью шествие не отменяется - оно состоится в онлайн-формате и будет проходить с 1 по 12 мая. Организаторы предложили участникам разместить портреты героев Великой Отечественной войны на транспорте, уличных медиаэкранах и в учебных заведениях. Минпросвещения России рекомендовало провести 9 мая в школах торжественные линейки с добровольным участием учеников и родителей.





Сергей Мерцалов



