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9:00, 24 апреля 2024 года

Орловцы поучаствуют в акции "Бессмертный полк" онлайн

Это связано с наличием угроз общественной безопасности.

Фото: архив

В 2024 году акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн. Такое решение принял штаб движения из-за соображений безопасности.

- В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 году в очном формате, - сообщила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.

При этом полностью шествие не отменяется - оно состоится в онлайн-формате и будет проходить с 1 по 12 мая. Организаторы предложили участникам разместить портреты героев Великой Отечественной войны на транспорте, уличных медиаэкранах и в учебных заведениях. Минпросвещения России рекомендовало провести 9 мая в школах торжественные линейки с добровольным участием учеников и родителей.


Сергей Мерцалов
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