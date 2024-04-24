Фильм орловских дайверов стал победителем международного конкурса
Жюри оценило ленту "Пароход времени "Валаамский монастырь".
В Санкт-Петербурге подвели итоги международного фестиваля морских и приключенческих фильмов "Море зовет".
Фильм орловских дайверов из клуба "Диво" "Пароход времени "Валаамский монастырь", рассказывающий об истории корабля, затонувшего в водах Ладожского озера в 40-х годах XX века победил в номинации "За сохранение истории кораблестроения".
На конкурс прислано было 25 работ из Италии, США , острова Сахалин, Владивостока.