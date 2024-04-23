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20:16, 23 апреля 2024 года

В Орловской области доработают закон о "наливайках"

Этому и другим вопросам посвятили очередное заседание Орловского облсовета.



23 апреля прошло 31-е заседание Орловского областного совета. В повестке было 11 вопросов.
 
Начали сессию с возложения цветов к бюсту Сергея Муромцева, председателя первой Государственной думы Российской империи, региональному заксобранию исполнилось 30 лет.
 
Одним из главных вопросов заседания стал наделавший немало шума закон о так называемых "наливайках", продажа алкогольной продукции в которых предполагается с 10:00 до 23:00. Это же время планируется отвести и для магазинов. Профильному комитету еще предстоит доработать все поправки к закону о продаже и потреблении алкогольной продукции, и на майской сессии региональные парламентарии уже примут его в окончательной редакции.

Утверждено решение о том, что действующие на Орловщине социально ориентированные НКО, работающие в сфере поддержки семьи, будут получать господдержку. Также в 2024-м году в Орловской области дополнительно выделяется 641 миллион рублей на реализацию новых инвестиционных проектов.



Екатерина Габова
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