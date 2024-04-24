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20:40, 23 апреля 2024 года В Орле выбрали лучших авторов репортажей о выборах президента В областной столице подвели итоги конкурса "Мои медиавыборы – 2024".







В Орле завершился второй конкурс "Мои медиавыборы – 2024". На участие подали около сотни заявок, но в финал вышел 41 конкурсант. Всем финалистам вручены памятные дипломы.



Первое место и кубок победителя завоевала член молодежной избирательной комиссии Курской области Ольга Горлатых. Второе место у председателя молодежной избирательной комиссии города Череповца Марьям Файзуллиной. Председатель молодежной избирательной комиссии Ивановской области Роман Курочкин стал третьим.



Специальный приз Союза молодежных избирательных комиссий России получил член Молодежной избирательной комиссии Орловской области Руслан Багмут.



Также стали известны победители в ряде других номинаций.





Мария Семак



