Орловские онкологи обследовали покровских пациентов

Врачи онкологического диспансера и волонтеры благотворительного фонда "Содействие" побывали в Покровской ЦРБ. На учете у онкологов в районе состоят 382 человека.
Прием вели онкогинеколог и онкоуролог. В гинекологическом кабинете выявлены пациентки, которым необходима плановая хирургическая помощь. В урологическом у двоих пациентов выявлено подозрение на онкологию. Они направлены на консультацию в онкодиспансер.
Волонтеры фонда "Содействие" провели встречу, где рассказали о программах в помощь онкопациентам.
В мае бригада врачей и волонтеров собирается в Мценск. Приедут онколог-маммолог и онколог, который специализируется по образованиям на коже.