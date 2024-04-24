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20:30, 23 апреля 2024 года Орловские онкологи обследовали покровских пациентов Нескольким понадобилась дополнительная помощь.







Врачи онкологического диспансера и волонтеры благотворительного фонда "Содействие" побывали в Покровской ЦРБ. На учете у онкологов в районе состоят 382 человека.



Прием вели онкогинеколог и онкоуролог. В гинекологическом кабинете выявлены пациентки, которым необходима плановая хирургическая помощь. В урологическом у двоих пациентов выявлено подозрение на онкологию. Они направлены на консультацию в онкодиспансер.



Волонтеры фонда "Содействие" провели встречу, где рассказали о программах в помощь онкопациентам.



В мае бригада врачей и волонтеров собирается в Мценск. Приедут онколог-маммолог и онколог, который специализируется по образованиям на коже.





Елена Литинская



