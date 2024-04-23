вторник 23.04.2024 20:31:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:00, 23 апреля 2024 года

Жители Мценска определились с территорией для благоустройства в 2025 году

Амчане хотят, чтобы в порядок привели набережную реки Зуша.



В 2025-м году в Мценске появится очередная точка притяжения. Жители города выбрали для благоустройства набережную реки Зуша. Теперь нужно оформить все необходимые документы.

По легенде именно в этом месте жители мценской крепости приняли христианство. Первая деревянная крепость на горе Самород появилась в 15 веке. Это место до сих пор обладает особой духовной силой для амчан. Именно за него они и отдали свои голоса.

- Мы как бы создаем каркас, который связывает центральные общественные пространства города и дает возможность с набережной реки Зуша выйти на благоустроенную улицу Ленина, посетить благоустроенный сквер Фета. Далее мы выходим на площадь Ленина и завершаем прогулку городским парком культуры и отдыха, - рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Мценска Светлана Алексеева.

Напомним, Мценск участвует во всероссийском конкурсе "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" с 2020 года. Победа в 2021-м позволила благоустроить Фетовский сквер, а в 2023-м - частично улицу Ленина. В 2024-м в Мценске приступили к оформлению новой заявки - по обустраиванию набережной на реке Зуша.


Юлия Опанасюк
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.