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17:00, 23 апреля 2024 года Жители Мценска определились с территорией для благоустройства в 2025 году Амчане хотят, чтобы в порядок привели набережную реки Зуша.







В 2025-м году в Мценске появится очередная точка притяжения. Жители города выбрали для благоустройства набережную реки Зуша. Теперь нужно оформить все необходимые документы.



По легенде именно в этом месте жители мценской крепости приняли христианство. Первая деревянная крепость на горе Самород появилась в 15 веке. Это место до сих пор обладает особой духовной силой для амчан. Именно за него они и отдали свои голоса.



- Мы как бы создаем каркас, который связывает центральные общественные пространства города и дает возможность с набережной реки Зуша выйти на благоустроенную улицу Ленина, посетить благоустроенный сквер Фета. Далее мы выходим на площадь Ленина и завершаем прогулку городским парком культуры и отдыха, - рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Мценска Светлана Алексеева.



Напомним, Мценск участвует во всероссийском конкурсе "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" с 2020 года. Победа в 2021-м позволила благоустроить Фетовский сквер, а в 2023-м - частично улицу Ленина. В 2024-м в Мценске приступили к оформлению новой заявки - по обустраиванию набережной на реке Зуша.





Юлия Опанасюк



