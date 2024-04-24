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8:00, 24 апреля 2024 года В Ливнах обработали от клещей скверы и парки Работы велись в течение трех дней.



Фото: администрация города Ливны

В Орловской области продолжается обработка общественных территорий от клещей. Активная борьба с паразитами ведется в городе Ливны.



Здесь были обработаны городской Парк 30-летия Победы, парк Машиностроителей, скверы Шипунова, воинов-ветеранов, 13-й Армии и Поликарпова. Также проведена обработка общественных территорий на улицах Октябрьской и Орловской. Как сообщили в администрации города Ливны, работы проводились 22 и 23 апреля и будут продолжены 24-го числа.



Напомним, что от укусов клещей пострадали 85 орловцев, включая 31 ребенка. Пятеро взрослых заболели иксодовым клещевым боррелиозом.





Вести-Орёл



