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17:45, 23 апреля 2024 года Три сотни гимнасток боролись за награды турнира "Мелодии весны" в Орле Участвовали спортсменки из ряда городов России.







В Орле прозвучали гимнастические "Мелодии весны". Свои умения на орловском ковре продемонстрировали три сотни гимнасток.



В традиционном турнире для юных и опытных гимнасток участвовали спортсменки из Тулы, Санкт-Петербурга, Курска, Новомосковска, Курчатова, Плавска и Щекино.



По этому турниру можно было заметить, как меняется современная российская художественная гимнастика — все чаще можно увидеть гимнасток в комбинезоне, а в соревновательную программу вернулись упражнения без предмета и скакалка.





Анастасия Дорохова



