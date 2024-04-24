Орловский врач посоветовала кроссворды и шахматы для молодости мозга

|Главная » Новости
8:30, 24 апреля 2024 года
Орловский врач посоветовала кроссворды и шахматы для молодости мозгаАтрофические процессы в органе можно затормозить.
По статистике, только 20% людей способны сохранить во взрослом возрасте интеллектуальную молодость
Медики — специалисты по деменции — говорят, что атрофические процессы в головном мозге можно затормозить. Это достигается путем умственных тренировок — подойдут кроссворды, шахматы и многое другое. Секрет интеллектуальной молодости — в активной жизни.
Подробнее в сюжете Елены Литинской.
Елена Литинская