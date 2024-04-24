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7:30, 24 апреля 2024 года В Мценске начался капитальный ремонт улицы Ленина Дорогу приведут в порядок на участке от улицы Тургенева до переулка Перевозный.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

Специалисты "Дорожной службы" приступили к капремонту участка автомобильной дороги на улице Ленина в Мценске. По контракту работы должны быть завершены 1 августа 2024 года.





Подрядчикам предстоит выполнить ряд задач, включая демонтажные работы, регулировку высотного положения крышек колодцев, укрепление обочин щебнем, создание выравнивающего слоя основания дорожного покрытия, установку водопропускных труб. Об этом сообщает ГУП ОО "Дорожная служба" на своей странице в соцсетях.





Сергей Мерцалов



