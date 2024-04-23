Главная » Новости



15:30, 23 апреля 2024 года В Орле ввели в эксплуатацию долгострой на улице Космонавтов Разрешение выдало управление градостроительства региона.





Еще один долгострой в регионе ввели в эксплуатацию. Разрешение выдало управление градостроительства региона. Подрядчик завершил первый этап застройки территории по улице Космонавтов. В доме 244 квартиры. Совсем недавно на проблему того, что дом возводят с 2016 года, обратил внимание глава следственного комитета. Он поручил возбудить уголовное дело. Застройщик уверяет, что жители получат ключи до 14 мая.





Анна Вайсергисер



