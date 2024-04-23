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16:30, 23 апреля 2024 года Орловские медики спасли пациентку с тяжелой аллергической реакцией Профессионально сработала бригада скорой и больничные врачи.



Фото: станция скорой медицинской помощи (г. Орел)

Орловские медики спасли 22-летнюю пациентку с тяжелой аллергической реакцией. Ее вызвал прием антибиотика.



Бригада скорой в лице фельдшера Татьяны Фитисовой, медсестры Анастасии Павловой и водителя Владимира Журавлева была на месте уже через десять минут. Девушка была в критическом состоянии. Уже через 20 минут с момента вызова пациентку доставили в больницу.



Благодаря профессионализму работников скорой и врачей больницы девушку спасли.





Артем Ежаков



