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15:00, 23 апреля 2024 года На Орловщине выросли налоговые поступления в бюджеты В налоговой подвели итоги первого квартала 2024-го года.





В январе – марте 2024-го года в Орловской области в консолидированный бюджет РФ собрано более 13,7 миллиарда рублей, что на 2,6 миллиарда рублей больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в региональной налоговой.



При этом поступления в федеральный бюджет превысили 4,6 миллиарда рублей. Это на 27% больше, чем в за первый квартал 2023-го. В территориальный бюджет собрано более 9,1 миллиарда рублей с превышением прошлогоднего показателя на 21,2%.





Артем Ежаков



