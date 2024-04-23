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14:30, 23 апреля 2024 года

Медикам, работающим в орловской глубинке, повысили размер социальной выплаты

Она увеличилась с марта.


В Орловской области специальную социальную выплату получают 4420 медиков. Ее ввели по указу президента РФ Владимира Путина год назад.

С марта 2024-го года части медработников увеличили размер льготы. Это коснулось тех, кто работает в 23-х районах Орловщины с населением менее 50 тысяч человек и одного муниципального образования, где численность жителей составляет от 50 до 100 тысяч человек, сообщили в орловском отделении Соцфонда.

В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч граждан максимальная выплата составит 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медперсонала. В городах и селах с числом жителей от 50 до 100 тысяч максимальная поддержка составит 29 тысяч для врачей и 13 тысяч для среднего медперсонала.

Пособие положено медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.


Артем Ежаков
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