Главная » Новости



14:00, 23 апреля 2024 года В Орле возбудили дело о мошенничестве при строительстве станции умягчения воды Следствие подозревает хищение более ста миллионов рублей.





В Орле возбудили дело о мошенничестве при строительстве станции умягчения воды, сообщили в прокуратуре региона. Контракт с подрядчиком заключили в декабре 2022-го года, сдача объекта в контракте датировалась ноябрем 2023-го года.



В качестве аванса подрядчику перевели 108 миллионов рублей, которые фактически израсходованы. По сообщению надзорного ведомства, фирма подтвердила трату всего чуть более пяти миллионов рублей. Обоснования правомерности расходования основной части денег нет. При этом срок исполнения контракта на данный момент нарушен более чем на 140 дней.





