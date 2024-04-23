Мэр Орла озвучил сроки начала ремонта улицы Цветаева
В ближайшее время предстоит поиск подрядчика.
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В комментариях под эфиром главы региона Андрея Клычкова 22 апреля орловчанка пожаловалась на то, что улица Цветаева кишит ямами. Ответ последовал и от главы города Юрия Парахина и от пресс-службы администрации.
– По улице Цветаева к работам приступим после 15 мая, при лучшем раскладе. Предстоит поиск подрядчика, - написал градоначальник.
В пресс-службе мэрии уточнили, что в настоящее время разрабатывается проект-сметная документация. Точный срок работ станет известен после поиска подрядчика.