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12:54, 23 апреля 2024 года

Андрей Клычков пригласил орловцев на футбол

Очередной домашний матч ФК "Орел" проведет 28 апреля.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков обратился к болельщикам с просьбой поддержать футбольный клуб "Орел". 28 апреля "орлы" проведут второй домашний матч. Соперником нашей команды будет тамбовский "Спартак".
 
- Уверен, что сегодня самое главное - это болельщики и их поддержка. Напомню, что мы вышли в профессиональную лигу. Дорогие друзья, заранее покупайте билеты и приходите на матч. Все средства от продажи билетов пойдут на поддержку нашей народной команды, - сказал глава региона во время прямого эфира в социальных сетях.
 
Игра состоится на Центральном стадионе имени Ленина в Орле. Начало матча - 15:00. Билеты можно приобрести в кассах "Орел-концерт". Там же можно обзавестись абонементом на все домашние матчи чемпионата. Детям до 16 лет включительно вход на Центральный стадион бесплатный, сообщает портал Орловской области. 



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