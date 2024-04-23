Главная » Новости



12:54, 23 апреля 2024 года Андрей Клычков пригласил орловцев на футбол Очередной домашний матч ФК "Орел" проведет 28 апреля.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков обратился к болельщикам с просьбой поддержать футбольный клуб "Орел". 28 апреля "орлы" проведут второй домашний матч. Соперником нашей команды будет тамбовский "Спартак". - Уверен, что сегодня самое главное - это болельщики и их поддержка. Напомню, что мы вышли в профессиональную лигу. Дорогие друзья, заранее покупайте билеты и приходите на матч. Все средства от продажи билетов пойдут на поддержку нашей народной команды, - сказал глава региона во время прямого эфира в социальных сетях. портал Орловской области. Игра состоится на Центральном стадионе имени Ленина в Орле. Начало матча - 15:00. Билеты можно приобрести в кассах "Орел-концерт". Там же можно обзавестись абонементом на все домашние матчи чемпионата. Детям до 16 лет включительно вход на Центральный стадион бесплатный, сообщает





Вести-Орёл



