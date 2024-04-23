В Орле обсуждают роль женщины в социально-экономическом развитии региона

В Точке кипения ОГУ имени Тургенева проходит женский профсоюзный форум.

Фото: Татьяна Тимохина

В Орле в Точке кипения ОГУ имени Тургенева проходит первый женский профсоюзный форум "Женщины Орловщины за будущее России". В мероприятии принимают участие около 70 человек, которые делятся своими успехами и обсуждают роль женщин в развитии общества и защите трудового права.

На форуме идет речь о проблемах, с которыми сталкиваются работающие женщины, и соблюдении трудового законодательства. Также ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Орловской области и Орловским региональным отделением "Союза женщин России". По итогам форума будет принята резолюция и создан Женсовет ФПОО.