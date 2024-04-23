В Орле обсуждают роль женщины в социально-экономическом развитии региона

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12:23, 23 апреля 2024 года
В Орле обсуждают роль женщины в социально-экономическом развитии регионаВ Точке кипения ОГУ имени Тургенева проходит женский профсоюзный форум.
Фото: Татьяна Тимохина
В Орле в Точке кипения ОГУ имени Тургенева проходит первый женский профсоюзный форум "Женщины Орловщины за будущее России". В мероприятии принимают участие около 70 человек, которые делятся своими успехами и обсуждают роль женщин в развитии общества и защите трудового права.
На форуме идет речь о проблемах, с которыми сталкиваются работающие женщины, и соблюдении трудового законодательства. Также ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Орловской области и Орловским региональным отделением "Союза женщин России". По итогам форума будет принята резолюция и создан Женсовет ФПОО.
Вести-Орёл