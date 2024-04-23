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11:52, 23 апреля 2024 года

Средняя зарплата педагогов в Орле приблизилась к 45 тысячам

Такие цифры озвучил мэр.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Мэр Орла Юрий Парахин 23 апреля в рамках отчета о работе администрации перед депутатами горсовета рассказал о средних зарплатах педагогических работников города.

В 2023 году средняя зарплата педработников в школах – 44 698 рублей, в детских садах – 44 068 рублей, педработников допообразования – 38 875 рублей. Как пояснил глава города, в Орле проводится обязательная индексация, устанавливаются надбавки.

В 2023 году среднемесячная заработная плата учителей составила 44, 9 тыс. руб (рост на 19,6%), педагогов общеобразовательных учреждений — 44, 2 тыс. руб. (рост на 20%), детских садов — 44 тыс. руб (рост на 18,6%), дополнительного образования — 41, 2 тыс. руб (рост на 12,1%), - сказал мэр.

Работа в направлении увеличения заработных плат продолжится.


Сергей Силаев
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