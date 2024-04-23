В Ливнах откроется модельная библиотека

В городе Ливны Орловской области модернизируют городскую детскую библиотеку № 3. На проект выделено восемь миллионов рублей в рамках нацпроекта "Культура".
Для удобства читателей появятся функциональные зоны. На входе расположится и уголок для отдыха, чтения, игр и общения.
Как рассказалив пресс-службе областного правительства, откроется доступ к фондам художественной и научно-популярной литературы. Читатели познакомятся с работами классиков и лучшими произведениями современных авторов.
Для детей организуют специальный уголок с красочными книжками-игрушками и развивающими играми. Главным местом в библиотеке станет информационно-событийная площадка. В этой зоне планируется проводить культурно-просветительские мероприятия.