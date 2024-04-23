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11:29, 23 апреля 2024 года В Ливнах откроется модельная библиотека На эти цели выделено восемь миллионов рублей.



Фото: архив "Вестей"

В городе Ливны Орловской области модернизируют городскую детскую библиотеку № 3. На проект выделено восемь миллионов рублей в рамках нацпроекта "Культура".



Для удобства читателей появятся функциональные зоны. На входе расположится и уголок для отдыха, чтения, игр и общения.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, откроется доступ к фондам художественной и научно-популярной литературы. Читатели познакомятся с работами классиков и лучшими произведениями современных авторов.



Для детей организуют специальный уголок с красочными книжками-игрушками и развивающими играми. Главным местом в библиотеке станет информационно-событийная площадка. В этой зоне планируется проводить культурно-просветительские мероприятия.





Сергей Силаев



