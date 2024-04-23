Два района Орловщины получат автоклубы

Муниципалитеты Орловской области получат два автоклуба в 2024 году. Закупка станет возможна благодаря нацпроекту "Культура". Поставка ожидается уже в мае 2024 года, районы заключили контракты на покупку, получено разрешение о закупке в Минпромторге РФ, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Автоклубы – это культурные центры на колесах. Они оснащены многофункциональным оборудованием: сценой, антенной, акустической системой и мультимедийным оборудованием. Автоклубы используют для проведения концертов в поселках, деревнях и селах.