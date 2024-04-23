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10:38, 23 апреля 2024 года Два района Орловщины получат автоклубы Речь идет о Корсаковском и Шаблыкинском.



Фото: администрация Кромского района

Муниципалитеты Орловской области получат два автоклуба в 2024 году. Закупка станет возможна благодаря нацпроекту "Культура". Поставка ожидается уже в мае 2024 года, районы заключили контракты на покупку, получено разрешение о закупке в Минпромторге РФ, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Автоклубы – это культурные центры на колесах. Они оснащены многофункциональным оборудованием: сценой, антенной, акустической системой и мультимедийным оборудованием. Автоклубы используют для проведения концертов в поселках, деревнях и селах.





Сергей Силаев



