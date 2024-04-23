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10:18, 23 апреля 2024 года Пожарные спасли кошку в Орле на улице Новосильской Домашнее животное провело на дереве несколько дней.



Фото:ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные откликнулись на просьбу жительницы с улицы Новосильской и помогли снять с дерева кошку по кличке Маня. Животное провело на ветках несколько дней.



Женщина поблагодарила спасателей за работу. Сообщение об этом появилось на странице ГУ МЧС России по Орловской области соцсети "ВКонтакте".



- Еще раз спасибо Вам огромное за такие подвиги, казалось бы кошка, да? Но она тоже нуждается в помощи, как и все живые существа, - написала женщина.





Вести-Орёл



