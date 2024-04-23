Пожарные спасли кошку в Орле на улице Новосильской

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10:18, 23 апреля 2024 года
Пожарные спасли кошку в Орле на улице НовосильскойДомашнее животное провело на дереве несколько дней.
Фото:ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле пожарные откликнулись на просьбу жительницы с улицы Новосильской и помогли снять с дерева кошку по кличке Маня. Животное провело на ветках несколько дней.
Женщина поблагодарила спасателей за работу. Сообщение об этом появилось на странице ГУ МЧС России по Орловской области соцсети "ВКонтакте".
- Еще раз спасибо Вам огромное за такие подвиги, казалось бы кошка, да? Но она тоже нуждается в помощи, как и все живые существа, - написала женщина.
Вести-Орёл
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