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10:14, 23 апреля 2024 года Клычков рекомендовал ограничить время работы "наливаек" Глава региона подписал документ.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 22 апреля во время вечернего стрима рассказал о том, что подписал документ с рекомендациями на ограничение работы "наливаек".



– Я сегодня подписал заключение в облсовет, где рекомендую ограничить время работы с 21.00 до 10.00 утра, чтобы они не работали. Посмотрим, как депутаты отреагируют на это предложение, - сказал глава региона.



Губернатор выразил надежду на то, что парламентарии поддержат инициативу.





Сергей Силаев



