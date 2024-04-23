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9:29, 23 апреля 2024 года Михаил Вдовин раскритиковал действия подрядчиков в Орле Вице-спикер областного Совета проконтролировал ход работ по ремонту дворовых территорий.



Фото: Михаил Вдовин

Первый заместитель председателя орловского областного Совета Михаил Вдовин выразил недовольство действиями подрядчиков, которые занимаются ремонтом дворов в городе Орле. Вице-спикер лично посетил несколько объектов и проконтролировал ход работ на улицах Комсомольской, 334 и 338, а также на Кромской, 8 и 10.





- Во дворе домов 8 и 10 по улице Кромской предстали взорам горы щебня, стоящая во дворе техника и ни одного рабочего. К ремонту по Комсомольской 334, 338 подрядчик не приступал, - отметил Вдовин в своем телеграм-канале.



По его словам, создается впечатление, что подрядчики ждут зимы, чтобы начать ремонтные работы.





Вести-Орёл



