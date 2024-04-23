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9:00, 23 апреля 2024 года Орловский священник поговорил с детьми о вере и традиционных ценностях Встреча учащихся с иереем Романом Фаустовым прошла в болховской школе № 2.



Фото: Орловская митрополия

Болховский священник провел беседу со школьниками о вере и традиционных ценностях. Встреча учащихся 7-го класса с клириком Спасо-Преображенского собора иереем Романом Фаустовым состоялась в болховской школе № 2 имени воина-интернационалиста Винокурова.



Священник рассказал ребятам о важности веры в жизни православного человека. Он подчеркнул, что нужно любить, уважать своих родителей и помогать им во всем. Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, Роман Фаустов также отметил, что хорошая учеба очень важна, ведь знания делают человека умнее и помогают определиться с выбором профессии.





Вести-Орёл



