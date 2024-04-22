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20:28, 22 апреля 2024 года В Орле на 9 мая не будет шествия "Бессмертного полка" Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





В 2024 году в Орле не будет шествия "Бессмертного полка". Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

"Из-за безопасности мы отменили большие мероприятия на Первомай. 9 мая полноценные мероприятия проведем, хотя, к сожалению, в этом году нам в очередной раз не удастся провести "Бессмертный полк", но я думаю, что мы все можем взять портреты родных и близких и пойти в ближайший парк, сквер, бульвар", — рассказал губернатор.





