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20:44, 22 апреля 2024 года

В Орле соревнуются авторы репортажей о президентских выборах

За победу в конкурсе "Мои медиавыборы – 2024" борются и представители Орловщины.



22 апреля в Орле начался финал второго всероссийского конкурса "Мои медиавыборы – 2024". Участники конкурса из 23 регионов РФ представили жюри конкурсные работы. Победители станут известны уже 23 апреля.

Всего на участие подали около сотни заявок, но в финал вышел 41 конкурсант. Орловскую область представляют Елена Степовая, Руслан Багмут, Дарья Гудакова и Павел Седов. Среди лидеров по количеству представленных конкурсных работ – Краснодарский край, Вологодская, Иркутская, Орловская и Самарская области

В приветственном слове к участникам конкурса председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что, освещая выборы президента, они противостояли информационным атакам и разоблачали фейки о голосовании.


Елена Степовая
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