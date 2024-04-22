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20:44, 22 апреля 2024 года В Орле соревнуются авторы репортажей о президентских выборах За победу в конкурсе "Мои медиавыборы – 2024" борются и представители Орловщины.







22 апреля в Орле начался финал второго всероссийского конкурса "Мои медиавыборы – 2024". Участники конкурса из 23 регионов РФ представили жюри конкурсные работы. Победители станут известны уже 23 апреля.



Всего на участие подали около сотни заявок, но в финал вышел 41 конкурсант. Орловскую область представляют Елена Степовая, Руслан Багмут, Дарья Гудакова и Павел Седов. Среди лидеров по количеству представленных конкурсных работ – Краснодарский край, Вологодская, Иркутская, Орловская и Самарская области



В приветственном слове к участникам конкурса председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что, освещая выборы президента, они противостояли информационным атакам и разоблачали фейки о голосовании.





Елена Степовая



