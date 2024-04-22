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20:46, 22 апреля 2024 года В Орле молитвенно почтили память доктора Турбина Митрополит Тихон совершил литию на могиле известного врача.







22 апреля исполнилось 52 года со дня смерти известного орловского врача Владимира Турбина. В 1934 году доктор, будучи глубоко верующим человеком, втайне принял монашеский постриг.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил литию на могиле Владимира Турбина на Троицком кладбище.



Во время войны Турбин и другие врачи создали подпольный госпиталь, который успешно просуществовал в оккупированном Орле 22 месяца. Чтобы немецкие офицеры не смогли попасть в инфекционное отделение, на входе повесили таблички с надписью "тиф".



Врачи вернули в строй 22 военных летчика, помогали переправлять из лагеря военнопленных в больницу, а затем в партизанские отряды, спасали евреев.



Орловцы надеются, что в будущем в городе появится памятник доктору.





Юлия Опанасюк



