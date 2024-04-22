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17:14, 22 апреля 2024 года Парк Победы в Орле закроют на противоклещевую обработку Она пройдет с 23 по 25 апреля.





Парк Победы в Орле закроют на противоклещевую обработку с 23 по 25 апреля. Об этом сообщили в мэрии Орла. Жителей областной столицы призывают отказаться от прогулки по парку.



На прошлой неделе от клещей обработали детский и городской парки.





Артем Ежаков



