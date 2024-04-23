Главная » Новости



8:30, 23 апреля 2024 года В орловской Бунинке открылась выставка, посвященная Дню российского парламентаризма Экспозиция будет работать до 6 мая.



Фото: областная библиотека имени Бунина

Выставка в честь Дня российского парламентаризма открылась в орловской областной библиотеке имени Бунина. Хроника отечественного парламентаризма представлена на страницах журналов: "РФ сегодня", "Социс", "Конституционное и муниципальное право", а также редкими изданиями 1906 года, хранящимися в фондах библиотеки. На выставке можно ознакомиться с энциклопедией "Государственная Дума России", изданной к 20-летию Федерального Собрания РФ в 2013 году. Экспозиция будет работать до 6 мая.



Напомним, что первый русский парламент - Государственная дума - начал свою работу 27 апреля 1906 года. Всего состоялись выборы четырех созывов Государственной думы Российской империи.









Вести-Орёл



