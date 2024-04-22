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18:27, 22 апреля 2024 года

В Орловской области выросли доходы регионального бюджета

Речь идет о первом квартале 2024 года.


В январе – марте доходы бюджета Орловской области составили 12,5 миллиарда рублей, что на 415,9 миллиона рублей больше, чем за аналогичный отрезок 2023 года. Расходы составили 13,1 миллиарда рублей, что практически аналогично январю – марту прошлого года.

Как сообщает региональный информационный портал, налоговые и неналоговые поступления достигли 7,8 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – 4,7 миллиарда.


Артем Ежаков
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