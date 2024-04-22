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17:21, 22 апреля 2024 года Пять орловцев заболели боррелиозом Число пострадавших от клещей в Орловской области с начала сезона превысило 80 человек





С укусами клещей в Орловской области к медикам обратились 85 орловцев, включая 31 ребенка. Пять взрослых заболели иксодовым клещевым боррелиозом.



Акарицидные обработки в этом году проведут на площади в 360 гектаров. На прошлой неделе обработка прошла в городском и детском парках Орла.





Артем Ежаков



