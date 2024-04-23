Орловцы смогут использовать электронные студенческие и зачетки
В стране стартовал эксперимент.
Фото: "Вести-Орел"
В России появятся электронные студенческие билеты и зачетки. Они будут отображаться на Госуслугах, их можно использовать наравне с бумажными. Постановление подписало правительства РФ.
Как пояснили в министерстве цифрового развития, воспользоваться новшеством смогут студенты, ординаторы и аспиранты. Также в Минцифры рассказали, как это будет работать: сведения о студенческом и зачетной книжке будут доступны на Госуслугах. В приложении студенческий отобразится в виде QR-кода, проверяющий сможет его отсканировать. При покупке проездных студенческая скидка применится автоматически, если авторизоваться с помощью Госуслуг.
В каких случаях можно будет использовать:
- при покупке проездного билета со скидкой для студентов;
- при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. Со списком таких мест можно будет ознакомиться на Госуслугах;
- для прохода на территорию колледжа или университета;