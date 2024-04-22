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16:40, 22 апреля 2024 года В Минобороны рассказали о танкисте-снайпере из Орловской области Наш земляк прикрывает границу под Белгородом.



Фото: сриншот из видео Минобороны РФ

В понедельник в Минобороны России рассказали о боевой работе танкистов, которые прикрывают государственную границу. Один из тех, кто стоит на страже рубежей, - танкист-снайпер из Орловской области по имени Александр.



- Мы работаем как с закрытых огневых позиций, так и в прямой видимости. Поддерживаем нашу пехоту и планомерно оттесняем врага, уничтожаем технику и блиндажи, - отметил боец.



Сейчас в Орле формируют очередной гуманитарный груз для танкистов, действующих в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил помощник губернатора Сергей Лежнев.





Сергей Мерцалов



