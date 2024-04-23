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7:30, 23 апреля 2024 года В Орле открылась выставка графики советских мастеров Она представлена в музее ИЗО.







В Орловском музее изобразительных искусств до 19 мая открыта выставка "История большой страны в изобразительном искусстве народов СССР". В экспозиции — произведения из большой коллекции печатной и оригинальной графики советских мастеров 1950–1980-х годов прошлого века.



Коллекция почти в 400 работ была передана музею на хранение в 2022 году музейно-выставочным центром "Росизо". Зрители увидят лишь четверть произведений.



Экспозиция разделена на две части: в первой — российские художники и работы, выполненные в разных техниках: от акварели и гуаши до рисунка шариковой ручкой. Во второй части — экспозиция графики мастеров братских союзных республик.



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Эва Стасюлевич



