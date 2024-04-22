Тысяча поисковиков поучаствует в "Вахте Памяти" на Орловщине
Региональный этап открыт.
Тысяча поисковиков поучаствует в региональном этапе "Вахты Памяти" в 2024 году. Об этом сообщает региональный информационный портал. Акцию открыли на территории мемориала "Братское кладбище жертв фашизма".
К акции присоединятся поисковики из Москвы, Московской, Архангельской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Магаданской, Самарской, Смоленской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тульской областей, Республики Бурятии.
В 2023 году на Орловщине обнаружены останки 1340 бойцов. Имена девяти человек установлены.
По предварительным подсчетам, порядка 450 тысяч солдат и офицеров Красной армии, погибших и пропавших без вести на территории современной Орловской области, еще не увековечены.