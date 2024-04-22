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19:46, 22 апреля 2024 года

Тысяча поисковиков поучаствует в "Вахте Памяти" на Орловщине

Региональный этап открыт.


Тысяча поисковиков поучаствует в региональном этапе "Вахты Памяти" в 2024 году. Об этом сообщает региональный информационный портал. Акцию открыли на территории мемориала "Братское кладбище жертв фашизма".

Поиски пройдут на территориях Орловского муниципального округа, Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Шаблыкинского районов.

К акции присоединятся поисковики из Москвы, Московской, Архангельской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Магаданской, Самарской, Смоленской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тульской областей, Республики Бурятии.

В 2023 году на Орловщине обнаружены останки 1340 бойцов. Имена девяти человек установлены.

По предварительным подсчетам, порядка 450 тысяч солдат и офицеров Красной армии, погибших и пропавших без вести на территории современной Орловской области, еще не увековечены.


Артем Ежаков
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