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16:28, 22 апреля 2024 года В мае орловцы получат детские выплаты и пенсии по обычному графику Досрочных выплат не будет.





В мае жители Орловской области получат детские выплаты и пенсии по обычному графику. Об этом рассказали в пресс-службе орловского отделения Соцфонда. Досрочного направления выплат не будет.

"Доставка пенсий в России начинается не ранее третьего числа месяца, и это правило касается как начисления средств на банковские карты, так и выплаты через почту. В этом году 2 и 3 мая являются рабочими днями. При этом суббота, 4 мая, в большинстве отделений почтовой связи также является рабочей", — сообщили в СФР.





Артем Ежаков



